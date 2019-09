Galerii: Paunvere laadalt saab osta lambaid ja Võrtsjärve angerjat

Kolm aastat tagasi, kui tuli kuumalaine, suvi oli kuiv ja vaarikad said samal ajal valmis, otsustasid 21 aastat vaarikaid kasvatanud Tedre talu pere, et võiks proovida marjadest ka mahla teha. Taluperenaine Kadri Kalmus ütles, et praguseks on vaarikamahla tootmine kasumi mõttes nulli jõudnud, kuid järjest õnnestub lisaks laatadele ka suurematesse kettidesse kodumaist vaarikamahla müüki saada.