Mälukohvik on hubane koht, kuhu koos dementsusega inimesega pühapäeval minna

Maailmas ei ole niisugused mälukohvikud uus asi, aga Tartus neid varem praktiseeritud ei ole. Mälukohvik on hea võimalus dementsusega inimestele ja nende toetajatele turvaliseks kohtumiseks ja ühiseks tegevuseks.

Paraku on nii, et dementsusega inimesed on natuke nagu perele koormaks. See ei kõla hästi, aga nii see on. Mõeldakse, kuhu ma ikka temaga lähen, ta ju ei mäleta hiljem sellest midagi, ja võib-olla tekitab kodunt väljas olles mulle hoopis piinlikkust.

Kui dementsusega inimselt endalt küsida, siis ega ta ise tahagi kuhugi minna, kodunt lahkumine võib tunduda talle keeruline, ja üldsegi mitte lihtne ja mõnus.

Aga kui minna koos temaga hoopis muuseumi - see oleks ehk midagi muud. Seal on ajalugu ja leiab teemasid, mis on tuttavad ja milles ta kaasa rääkida oskab ning seal ei tundu ehk ta heietused nii tüütud. Pikaajalise mäluga on dementsusega inimestel enamasti ju hästi, vaid lühiajaline valmistab probleeme.

Üks mälu kohviku korraldajaid on Merle Varik. FOTO: KRISTJAN TEEDEMA

Merle Variku ja Janika Paela korraldatav ettevõtmine on veel selline, et pärast muuseumikülastust kogunetakse kohvikusse, kus saab aega veeta koos teiste peredega. Nendega, kus on samuti mõni pereliige, kellega samad probleemid. Juuakse kohvi ja süüakse kooki.

Eelregistreerimine mälukohvikusse pole kohustuslik, küsimustele vastab meeleldi Janika Pael telefonil 5534095.

Nagu öeldud, on esimene kogunemine 22. septembril kell 12 Eesti Rahva Muuseumis.