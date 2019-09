Elektriteatri eksperiment paneb tummfilmile tausta mängima uusveidrust viljeleva Leedu bändi

Tegu on seguga dokumentaal- ning mängufilmist, mis jälgib ühe sõpruskonna tegemisi päikselisel pühapäeval. Näitlejad ei olnud professionaalid. Nad «mängisid» iseennast – filmis kujutatud tegelased on reaalsete inimeste koopiad ning publikule teatatakse filmi avatiitrite ajal, et kõik filmi osatäitjad naasesid pärast filmi valmimist 1930. aasta veebruaris oma tavapärastele töökohtadele. Filmi lõpus tunnevad tegelased kurbust peatselt lõppeva pühapäeva ning eesseisva töönädala alguse üle, ning ühes sellega astus ka filmimeeskond vastu süngele ning teadmatust täis tulevikule.

Nii nagu «Inimesed pühapäeval» oli omal ajal ülimalt eksperimentaalne film, esindab ka leedu post-jazz trio Sheep Got Waxed eksperimentaalsust ja uusveidrust. Nende muusika on ühtaegu keeruline kui ka ligipääsetav. Trio toob uue perspektiivi nii jazzi, elektroonilisse kui ka akadeemilisse muusikasse. Kitarri, saksofoni ja trummikomplekti täiendavad mitmed efektimasinad ning digitaalperkussioon. Free-jazzi ja elektroonilise muusika merd, millel nende looming peamiselt seilab, raputavad ositi heavy metali tormid.

Sheep Got Waxed tuli kokku selle kümnendi esimese pooles, misjärel võitis trio peagi Vilnius Jazz Young Poweri tiitli. Pärast seda on bänd aktiivselt tuuritanud Aasias, Euroopas ja Venemaal.

Muusikakriitik Madis Järvekülg on ansambli kohta öelnud: «Ühest küljest tahaks Sheep Got Waxed säilitada rockbändi eetost, teisalt kipuvad nad selle piiratust just eri allikate abstraheerimise, mitte tehnilise perfektsionismi kaudu lõhkuma. Tundub, et trummar kannab endas mingit metalvaibi. Kitarrist näib kui häbelik iseõppija, kes hard-rocki näpuharjutustest juba rohkem tantsuindie mõju alla langenud ning saksimängija igatseb avangardi, laveerides hüsteeriliselt ambiendi ning etteaimamatute meloodiate vahel.» […] «Peab tõdema, et sellist kokkumängu nõnda eksperimentaalsel suunal Eesti bändide juures mina küll kohanud pole.»