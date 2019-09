Palamusel peetakse laupäeval väljanäitust ja laata

Laupäeval, 21. septembril peetakse Palamusel taas suurt Paunvere väljanäitust ja laata. Väljanäitus toimub kahekümne teist korda ning tuhandetel eestimaalastel on kujunenud juba tavaks panna suvele punkt just laadaaegsel Palamusel – uudistades, mida suupärast, kasulikku või lihtsalt ilusat on pakkuda kodumaistel väiketootjatel ja mida põnevat on kasvanud potipõllumeeste aiamaalappidel.