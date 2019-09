Tartu koolide juures uuritakse õhukvaliteeti

Projekti eesmärgiks on uurida, kas kooli tänavapoolses küljes on õhukvaliteet halvem (NO2 sisalduse hulk suurem) kui kooli siseõues ja kui suurel määral.

Miks on õhk ja selle kvaliteet oluline? Kas see mõjutab otseselt meie tervist ja meid ümbritsevat keskkonda? Milline on õhukvaliteet koolide ümbruses? Millised on õhu saastumise põhjused ja selle tagajärjed? Kuidas saaksime vältida õhu saastumist? Need on olulised küsimused, mis vajavad mõistmist ja arutelu.