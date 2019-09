Lõunakeskuse Hawaii Expressi rattamehaanik Rain Vestmann tõdes, et järjekorrad on tõesti pikad ning iga päev püütakse teha sõidukorda tosin jalgratast. Hooldus võtab aega kaks-kolm tundi, juhul kui on vaja osi välja vahetada, kulub aega kauem. Tavapärane hooldus maksab sada eurot. Lisaks hooldusele on paljudel ratastel vaja uusi piduriklotse. Ka kulub rohkem aega nende jalgrataste hooldusele, millel puhastamist vajavad kaelakausid, laagrid, jooksud, ka keskjooks – ühesõnaga täishooldus, tõdes ta. Kuivemate ilmadega toimunud maratonide järel pole nii palju tööd olnud. «Kui ilm on kuiv, siis ei juhtu midagi,» lisas Vestmann.