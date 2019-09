Kindlustus ei kata rüüstajate purustustööd endises vähikliinikus

Viimane sissemurdmine ja rüüstamine oli ööl vastu eilset, kuid Leiuse sõnul on seda tehtud mitu korda 9.–15. septembrini ning lõhutud on aknaid ja muud sisustust.

Hoone omaniku Ergo Mõttuse sõnul tehakse praegu ettevalmistusi, et saada ehitusluba külaliskorterite ehitamiseks. Keerulisemaks teeb asja see, et hoone on muinsuskaitse all. «Veranda kõik väikesed klaasruudud tuleb mul taastada, mõned suured lõhutud aknad oleks samuti saanud kasutusse jätta, aga nüüd tuleb uued paigaldada,» loetles Mõttus rüüstamise tagajärgi.

Kindlustus tekkinud kahju ei korva, sest mõni nädal enne sissemurdmist oli maja valvesüsteem rikki läinud.

Vandaalid murdsid sisse maja tagant. Mõttus arvab, et tõenäoliselt ronisid nad vahekatusele ja tulid sealt akna kaudu sisse.

Vahepeal sai Mõttus telefonikõne kelleltki, kes üritas teda veenda, et rüüstamine on kinnisvaraäri konkurentide kätetöö, kes üritavad kaikaid kodaratesse loopida, et Mõttus maja müüki paneks.

«Me ei ela enam üheksakümnendatel,» ütles Mõttus. «Aga imelik on see küll, et pool aastat polnud ühtki väljakutset ja nüüd järsku selline lõhkumiste laine,» lisas ta.

Mõttus on lubanud inimesele, kelle vihje aitab lõhkujad tabada, 500-eurose vaevatasu.

Politsei pressiesindaja Ragne Keiski sõnul sai politsei 16. septembril teate, et hoones on arvatavasti eelnenud nädalavahetusel lõhutud aknad ja vaheuste klaasid. Kahju ja juhtunu täpsemaid asjaolusid veel selgitatakse.