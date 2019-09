Elva spordihoones peeti sarikapidu

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et Elvas on spordihoonet kaua oodatud, kuna seni ei ole olnud võimalik Elva gümnaasiumi õpilastel sportida nüüdisaegsetes ruumides.

Vallavanem avaldas lootust, et uus spordihoone aitab kohalike sportlaste edus olulist rolli mängida. «See on ka võimalus korraldada just Elvas uusi spordivõistlusi ja laagreid,» lisas ta.

KRC Ehituse juhatuse liige ja ehitusjuht Taavi Sinijärv ütles, et ehitustööd on graafikus. «Praegu käib välisseinte ja katusekonstruktsiooni ehitus, samuti on alustatud teede ja platside ehitusega ning rajatud on välistrassid,» lisas Sinijärv.