Rattaringluses saabus argipäev

Linnaasutuse Tartu Linnatransport juhataja Roman Meeksa ütles, et rattaringlus on kõigi näitajate poolest ootusi ületanud, nii heas kui halvas. Kurvemast alustades: üks ratas on puruks pekstud ja üks tuli maha kanda pärast Emajõkke uputamist. Ülejäänud veeremi kulumine ületab ennustusi, aga mis parata, kui juba 40 päevaga sõideti maha nõnda palju kilomeetreid, kui ennustuste järgi pidi täituma kahe aastaga. Pole ime, kui mõnel rattal on pärast 5000 kilomeetri läbimist rehvid läbi ja vahetamist vajavad ketid-trossid.