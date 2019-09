Kunstnik Edgar Valterit tunnevad tema piltide ja raamatute järgi paljud inimesed. Teda päriselt tundnud on siiski vähesed. Üks neist on Külli Leppik, Edgar Valteri kasutütar ja pärandi hoidja. Külli Leppik on ka Eesti Rahva Muuseumis täna avaneva kahe näituse «Pöörismäe puuslike võim ja vägi» ning «Edgar Valteri kratimaagia» koostaja.