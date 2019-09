Maanteeamet kutsub puude rüüstajaid korrale

Maanteeameti Lõuna teehoiuosakonna juhataja Tarmo Mõttus rääkis, et ka tema on saanud teavet, et seal, teemeeste keeles Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme maanteel, on teehooldaja hiljaaegu niitnud ja kasutanud nende puude ja põõsaste puhul, mis on otsapidi teemaal, millegipärast vertikaalset niitmist.

«Põhimõtteline vastus on, et see ei peaks nii toimuma,» ütles Mõttus. «Kui kusagil midagi kärbitaksegi, ei saa me kärpida võõral maal. Maanteeameti esindajana ei kiida ma seda heaks.»

«Küll on ta vaba meetodi valikus, aga mina olen seda meelt, et puude kärpimine ei tohiks olla mehaaniline rapsimine,» lausus Mõttus. «Meie hooldepartner lubas minna seda vaatepilti seal käsitsi parandama. Loodan, et nad said ka aru, et selline võsa raiumise või pügamise stiil ei ole vastuvõetav. Tõenäoliselt sooviti töö kiiresti mehhanismide abil ära teha, hoolimata tulemusest. Minul on hea meel, et nad said aru, et see ei sobi.»