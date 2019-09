Kristo Enn Vaga: seksisotsialism – kõigile vähe ja halvasti

Preservatiivide keelamise poliitikat ja nende kasutamist homoseksuaalsusega võrdlemist ei tohi ükski parempoolne endale lubada. Me kas aktsepteerime inimeste endi otsustusvõimet oma tulevikku mõjutada või hülgame täielikult indiviidi tähenduse ühiskonnas ja tunnistame, et riigil (kirikul) on ainuõige arusaam meie eludest ja sellest, kuidas neid planeerida.

Siis peaksime astuma ka samme eelplaneeritud abielude ja kindlate rahvuslike lasteteo päevade poole. Kuid see ei ole see Eesti, see maailm, kus mina soovin elada.

Pereplaneerimine näeb ette ettevalmistust, kus pereloojad suudavad ise mõelda, vastutada ning hoolitseda enda ja oma lähedaste oleviku ja tuleviku pärast. Selline mõtteviis sünnitab meile arukama, õnnelikuma ning tervema ühiskonna.

Maailma kogemus näitab väga selgelt, et teadlikkus rasestumisvastastest vahenditest ning teaduspõhine seksuaalharidus vähendavad märgatavalt soovimatute rasestumiste hulka.

Hügieen on asi, mis peaks igal noorel kodusest kasvatusest kaasa tulema. Enne sööki pesed ju käsi? Naiivne oleks seejuures aga arvata, et noored omavahel rääkides kaaslastele abstinentsi, seksuaalset kasinust, vannuvad.

Toon näite. Kui koduhoovis on bassein ja sa ei luba oma lastel sinna minna, sest kardad, et nad upuvad ära, võid ju selle kinni katta ning ära tarastada, aga kindel on, et lapsed leiavad ikka mingi tee selle juurde, ja kui ei leiagi, hüppavad hoopis naabrite basseini.

Ehk oleks ikkagi tark õpetada neid ujuma ja enne vette hüppamist ujumisriided selga panema. Elame ju 21. sajandil, täitsa ohutud ja kindlad rasestumisvastased vahendid on meil olemas. Hoiame siis ennast puhta ning väldime haigusi, sest minu hinnangul on HIV palju hullem kui rasestumisvastase vahendi kasutamine.

Lõpetuseks tsiteerin EKRE noort: «Ühtlasi on see minu poolt ilmselt viimane kaastöö, sest kavatsen edaspidi keskenduda üksnes õppetööle.» See oli tema kirjutise ainuke asjalik lause, las läheb õpib rahulikult.