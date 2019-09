Jaan Tooming toob vaatajate ette Kaupo ja Lembitu kohtumise

Lavastus põhineb poliitiku, rahandustegelase ja kirjaniku Leo Bodo Sepa (1892 - 1941, pseudonüüm Rein Sarvesaare) näidendil «Kaupo», mille ta kirjutas aastal 1937. Näidend tuleb lavale nüüd esimest korda. Kavalehel on avaldatud autori artikkel «Ajaloolisi andmeid ja kokkuvõtteid», mis on dateeritud 82 aastat tagasi oktoobris.

Koos Jaan Toomingaga heli, kostüümi ja lava kujundanud Anne Türnpu teatel toimub tegevus 13. sajandil Eesti- ja Liivimaal, põhisündmuseks liivlaste ristitud vanema Kaupo (Nero Urke) ja Lõhavere vanema Lembitu (Kristo Viiding) fiktiivne kohtumine. Tegemist on maailmavaadete põrkumisega, mis põhjustab ajaloo kulgemise meile teadaoleval moel.

Lavastus seob 1937. aastal kirjutatud aktuaalse ideestiku tänapäevaga ning on mõeldud kõigile, kes tunnevad huvi mineviku vastu ja valutavad südant Eesti tuleviku pärast.

Lõhavere taaratarga osas on vaatajate ees Margus Mikomägi. Ta on teinud lavastamisest märkmeid ja rääkis imetlusega, kui heas hoos on praegu jätkuvalt tugeva tundliku maailmanägemisega Jaan Tooming. «Jaan tahtis seda lavastust teha juba 40 aastat tagasi, aga kogu aeg tuli midagi muud ette,» lisas Mikomägi. «Nüüd saab ta vaevast lahti!»