Fotod: Sissemurdjad peksid endise onkoloogiakliiniku sassi

Hoone omanik Ergo Mõttus ütles, et praegu tehakse majas ettevalmistusi, et saada ehitusluba külaliskorterite ehitamiseks. Keerulisemaks teeb asja see, et hoone on muinsuskaitse all. Mõttus on lubanud 500-eurost vaevatasu inimesele, kelle vihje viib lõhkujate tabamiseni. Mõttuse sõnul on ta teavitanud ka politseid ning sealt lubati tulla olukorda üles pildistama, ent siiani pole seda tehtud.