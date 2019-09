Galerii: ERMi täitis kunstiteoste meri, mis toodud kalurikülast Viinistust

Näituse «Viinistu kunstisadam ERMis» avamisel ütles teoste omanik Jaan Manitski Tartu Postimehele, et tunneb end ERMis päris koduselt, sest lisaks oma muuseumi maalidele nägi ta ka pikka tuttava kujuga sohvat, mis on peaaegu samasugune ja sama pikk nagu Viinistus.

Ühes galeriinurgas on suur foto merest, nagu see paistaks kalurikülas Viinistus. Ja püstitatud on ka sealse endise kalatööstuse külmhoone metallist trepp, mida mööda saab minna vaatama kunstiteoseid galerii lae all. «Näituse kujundajad on järginud meie stiili,» lisas Manitski. «Väga tore!»