Milline Tartu mure väärib lahendamist enim?

Idee nr 10. «Lehmaradade» asemele mugavad liikumisteed ja heakorrastatud linnaruum. Idee esitajad leiavad, et Tartus on palju kohti, kus varem rajatud rohealal on porised teerajad, sest neis kohtades pole arvestatud inimeste liikumismustritega. Idee autorid soovivad need rajad muuta sillutisega kõnni- või kergliiklusteedeks.

FOTO: Erakogu