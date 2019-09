Andres Roots andis tänavu märtsis kontserdi Šotimaal Milton of Buchananis.

Ameerika Ühendriikidest New Jerseyst pärit bluusimees James Dalton on laulik ja maailmarändur, poeet ja jutuvestja, kes on leidnud endale kuulajaid nii väikestes klubides kui ka suurtel festivalilavadel. Täna esineb ta Sügisjazzi läkitatuna Genialistide klubis koos tartlasest kitarristi Andres Rootsiga.