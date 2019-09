Uus silmarõõm läks kalliks maksma

Vastu sügist on ülikoolilinnas valminud üks ja valmimas veel üks uus haljasala. Peale nende on linna haljastuses tulemas teisigi muutusi, märksõnad on keskkonnasäästlikkus, liigirikkus ja vähem lärmi. Muutuste tuultes on aga tähtsas kohas, Tartu tammikus, tarvilik ja juba mitu aastat tagasi kavandatud töö tegemata.