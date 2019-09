Seeniormehed kuulsid kultuuriministrilt toetavaid sõnu

Klubi president Kalev Jahnson kirjeldas ministrile, miks klubi liikmed ei soovi 150-aastasest vanast puithoonest välja kolida Viljandi maantee 75 asuvasse büroohoonesse. Uues kohas ei ole lifti, ka ruumijaotus ei toeta neid tegevusi, millega senises kohas ollakse harjunud. Kodukotuse ringide töö tõmbab inimesi risti ja rästi ning toimivat kooslust ei peaks lõhkuma ajatabeliga seinal. Koroona, lauatennis ja muud mängud tõmbavad ka naisi ning mehed käivad koos naistega võimlemas ja muudeski ringides.

Just Staadioni 48 maja on kujundanud paljude aastatega eakate inimeste kooskäimise sisu ja viisid, ning uuest kohast peaks seeniormeeste meelest saama neile samamoodi teine kodu, mitte aga koht, kuhu on võimalik pääseda mõneks graafikujärgseks tunniks.

«Meil on hea vorm kõrges eas, me peame seda vormi säilitama,» sõnas Kalev Jahnson.

Selle tõenduseks võeti klubisse vastu uusi liikmeid, kelle seas oli bridži- ja malemänguhuviline, endine teedeinsener ja õppejõud, ehitaja ja ajakirjanik. Jagati ka medaleid koroona paarismängu võitjatele ning spordimees Lembit Nõps kutsus mehi üles osalema peatselt linnas korraldatavatel eakate orienteerumisvõistlustel, kuhu juba kaks võistkonda on end registreerinud, kuhu aga veel teistelgi on võimalus end kirja panna.

Minister Tõnis Lukas ütles, et ministeeriumiga on muinsuskaitsealune Staadioni 48 hoone seotud nii, et kaitsealuse maja korrastamiseks on omanikul riigilt võimalik toetust paluda.

Küsimuse peale, mida Tõnis Lukas arvab seeniormeeste plaanist Staadioni 48 majast mitte välja kolida ning kavatsusest veenda Tartu linna seda hoonet jupikaupa korda tegema, eriti nüüd, mil Tartu on valitud 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks, vastas minister, et kultuuripealinnale osutamine on õige. Ta lisas, et kui inimeste väljakolimine neile harjumuspärasest kohast ei ole seotud sellega, et keegi teine peab asemele tulema, vaid maja jääb tühjaks, kusjuures linnale lisanduvad hoone müügiga seotud probleemid, ning samal ajal ei too uude kohta kolimine inimestele rahulolu, vaid uusi probleeme, siis on ilmselt targem plaanida vana hoone korrastada.

Koosolekul tõusis üles veel teema, et Tartu linnas puudub multifunktsionaalne kultuurimaja, mis ühendaks põlvkondi ja koondaks paljusid kollektiive, kes praegu on mööda linna laiali ning kellest nii mõnigi on lõpetanud tegevuse, kuna oma kohta on olnud keeruline leida. Kui rääkida Tiigi seltsimajast, siis see on otsekui väike maja metsa veeres, mitte kultuurimaja selle kõige paremas tähenduses. Kõlas ettepanek, et miks ei võiks linna kultuurimajaks saada vana ohvitseride maja, kus praegu kaubeldakse mööbliga. Mööbel välja ja olekski kultuurimaja valmis!

Seeniormeesteklubi pidas oma paaritunnise koosoleku lõpul meeles ka septembrikuu sünnipäevalapsi, see tõi head tuju ja elevust kõigile, sest ootamas olid suupistelauad ja kringel.

Abilinnapea Mihkel Lees rääkis päeva teises pooles peetud telefonivestluses, et ta alles käis Kodukotuse juhi Malle Salgaga uusi ruume vaatamas. Kõik edeneb seal plaanide kohaselt, ka duširuumile on koht nüüd leitud ning muidki ettepanekuid arvestatud. «Ma mõistan, et iga muutus tekitab inimestes kõhklusi ja hirme. Aga ma soovitan Kodukotuse kõigil liikmetel otsida üksmeelt ja orienteeruda lahendusele, mitte vastuseisule,» sõnas ta.