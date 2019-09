Urmas Klaas: tiitel on käes – mis edasi?

Olime 28. au­­gus­­­til tartlaste ja lõunaeestlastena ajaloolise hetke tunnistajad. Rahvusvaheline žürii kuulutas Tartu 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks. Kuigi tiitliaasta näib veel kaugel olevat, ei saa siiski jääda loorberitele puhkama: algab nelja aasta pikkune ettevalmistav töö. Kandidatuuriraamatus kirjeldatud projektid ja tegevus tuleb põhjalikult ette valmistada, et pakkuda tiitliaastal kõrgetasemelist kultuuripealinna programmi nii tartlastele, lõunaeestlastele kui ka külalistele mujalt Eestist ning Euroopast.

Kui kandideerimise ajal ei olnud linnade täpsed programmid konkurentsi tõttu avalikud, siis nüüd on oluline kõik kavandatu huviliste ette tuua. Seetõttu on alanud ingliskeelse kandidatuuriraamatu «Arts of Survival» tõlkimine «Ellujäämise kunstideks». Raamat mõtestab emakeeles lahti Tartu tegevuse 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnana, tutvustab kunstilist programmi ja turundusplaani. Seni saab selle ingliskeelse versiooniga tutvuda Tartu 2024 kodulehel.

Kultuuripealinna programmi, turundus- ja kommunikatsioonitegevuse ning finantsstrateegia elluviimiseks asutab Tartu linn sihtasutuse, mis alustab tööd 2020. aasta alguses. Selle nõukogusse hakkavad kuuluma nii linna, regiooni, ülikoolide kui ka riigi esindajad.

Teeme kõik selleks, et Tartu 2024 positiivsed mõjud ulatuksid tiitliaastast märksa kaugemale, et võidetud tiitliga kaasnev teekond tekitaks uhkust oma linna ja piirkonna üle nii tartlastes kui ka lõunaeestlastes.

Juba sel sügisel alustatakse tugeva meeskonna moodustamist kultuuripealinna programmi elluviimiseks, esimesena korraldatakse avalikud konkursid sihtasutusele juhi ja kunstilise juhi leidmiseks. Seni jätkab tööd Tartu 2024 kandidatuurimeeskond, kellest mitmed on järjepidevuse tagamiseks valmis jätkama tööd loodavas sihtasutuses.

Tartule võidu toonud kultuuripealinna programmi ambitsioonikas pealkiri «Ellujäämise kunstid» on tihti tekitanud küsimuse, miks räägib Tartu-sugune hästi toimiv linn ellujäämisest. Meie vaade on avaram: programmis on lisaks kultuurile välja toodud hulk olulisi märksõnu, nagu elukeskkond, nähtavus, ligipääsetavus, vaimne tervis. Need on teemad, mis on 21. sajandil linna ja piirkonnana ellu jäämiseks tähtsad nii Tartus, Lõuna-Eestis kui ka terves Euroopas.

Tartlased ja lõunaeestlased on kultuuripealinna programmi välja pakkunud 31 omanäolist, haaravat ning rahvusvahelise osalusega kultuuri- ja haridusprojekti, mis kõik tuleb järgmistel aastatel korralikult välja arendada. Programmis on mitmeid elukeskkonna, kogukondliku aktiivsuse ja vaimse tervisega seotud projekte, mille tegevus peab algama võimalikult vara, et need jõuaksid kulminatsiooni 2024. aastal. Lisaks mainitud 31 projektile toimub aastatel 2020–2024 Tartus ja Lõuna-Eestis veel sadu erineva haardega ettevõtmisi tuhandetele osavõtjatele. Kultuuripealinna meeskond on kindlasti valmis ära kuulama ka kõik uued ideed ja ettepanekud.

Aprillis seisin koos Lõuna-Eesti omavalitsusjuhtidega Suure Munamäe tipus, kus allkirjastasime hea tahte lepingu Tartu 2024 kandidatuuri toetuseks. Lähiajal kohtume taas Lõuna-Eesti omavalitsusjuhtidega, et leppida kokku iga asjaosalise täpsem roll järgmistel aastatel.