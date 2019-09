Spetsialistidel pead koos: kuidas kaitsta lapsi meditsiinilise kiirguse eest

Kompuutertomograaf kombineerib näiteks tuhanded mitme nurga all tehtud röntgenipildid, mille alusel võimsad arvutid koostavad ristlõikelise pildi inimese keha kõigist kudedest ja organitest. Mida uuemad on radioloogilised seadmed, seda ohutumad need on. Ometi on kompuutertomograafia uuringud elanikkonnale põhiline meditsiinilise kiirguse allikas.