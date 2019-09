Valge maja kolme korrust teeb hubasemaks värviline tekkekunst

Seinale tekkis ka paber, kust võib lugeda, et näituse pealkiri on «Valged alustavad ja värvilised võidavad». Sealsamas on märgitud sedagi, et must ja valge maja vaidlesid, kumb on ilusam. «Väliselt oli isegi kõige terasemal vaatajal raske vahet teha, kumb neis kaunim on,» kirjutab kunstnik. «Aga valge maja sees on nüüd esimesel, kolmandal ja viiendal korrusel seintel värvilised ja suured pildid.»