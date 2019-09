Fotod: rahvusvahelise sõjafilmi võteteks rajati Tartumaale tõetruud kaevikud

«Kuna meil oli vaja lavastada Prantsusmaal aset leidnud kaevikusõda, pöörasime oma pilgud Lõuna-Eesti suunas, millele iseloomulik kuppelmaastik aitab luua illusiooni, et kaevikuliinid on kordades suuremad. Selleks, et kaevikud ja kostüümid oleksid võimalikult tõetruud kasutasime Raul Kajari abi, kellel on laialdased teadmised sõjaajaloost,» rääkis Paldrok. Kaevikute ehitusele kulus 10 nädalat.