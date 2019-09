Pimeda ilmasamba uuendamine luhtus kolm korda järjest

Keskkonnaagentuur kuulutas Tartu ilmasamba uuendamiseks välja hanked mullu 12. detsembril ning tänavu 13. veebruaril ja 25. juunil, kõik kolm hanget ebaõnnestusid. Märksõnadena võib tuua välja, et pakkumise vastu on olnud väga väike huvi, teatas keskkonnaagentuuri kommunikatsioonijuht Valdo Jahilo. «Ning võimalik, et üheks põhjuseks on olnud ka lahenduse tehniline keerukus ja piiratud raha,» lisas ta.

Tartu ilmasamba, täpsemalt ilmahoiatussamba eeldatav hind on 37 500 eurot. Töö tegemiseks saab keskkonnaagentuur toetust Euroopa ühtekuuluvusfondist. «Meie poolt on olemas huvi, et projektiga edasi liikuda,» kinnitas Valdo Jahilo.