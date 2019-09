Tartu idufirma kaasas seitsmekohalise investeeringu

«Kui muud valdkonnad on ammu netipõhiste teenuste poole liikunud, siis metallitööstus on sellest suuresti veel puutumata. Eelmisel aastal laienes Fractory mitmesse riiki ning kasvatas käivet stabiilselt 80 protsenti kvartalis. Näeme neis potentsiaali saada juhtivaks omataoliseks lahenduseks Euroopas,» põhjendas investeeringut Gerri Kodres ettevõttest United Angels VC.

Fractory selle aasta käive tõotab ulatuda kolme miljoni euroni, kuid kasumis veel ei olda. Investeeringut kasutab ettevõte arenduseks ja turunduseks, põhifookus on vallutada Suurbritannia turg. «Tegeleme asjadega, mis hakkavad alles mõne aasta pärast suuremat kasumit tooma,» ütles Vares. «Lähiaja eesmärk on praegune kuukäive järgmise aasta keskpaigaks viiekordistada,» lisas ta. Fractoryl on nüüdseks kontor ka Manchesteris Inglismaal, see keskendub müügile.