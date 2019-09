Tartu Välk Balti jäähokiliiga mõtet maha ei mata

Eesti Hoki tegevjuht Rainer Komi on meedias peamise põhjusena nimetanud, et Eesti meistriliiga klubid ei ole veel valmis, et Balti liigas osaleda. Tartu spordiklubi Välk 494 juhatuse liige Timo Lauri lisas, et probleem pole mitte mängijates, vaid rahas. Mängijate tase ja võimekus on piisav, aga info jõudis klubidesse liiga hilja, et plaan eelarvesse mahutada.