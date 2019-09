Tõnis Arjus õhksoojuspumpade seadustamise okkalisest teest

On tänuväärt, kui tuleb põhjalikumaid ülevaateid ebaproportsionaalsetest takistustest väga lihtsate asjade lahendamisel. Lisaks siinsele ehitisregistri loole on viimasest ajast ka riigihangete vallast näide, kus keskkonnamaja ideekonkursil jäid mitmed tööd vastu võtmata tehnilise takistuse tõttu.

Õnneks teeb majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tõsist tööd ja tihedat koostööd, et ehitisregistrist saaks ajakohane ja kasutajale mugav keskkond.

Elamule õhksoojuspumba paigaldamine on ehitusseadustiku alusel ehitise tehnosüsteemi muutmine ning selleks on vaja enne esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja ehitusprojekt. Ehitusprojekti võib koostada ka kinnistuomanik ise, kuid projekt peab vastama nõuetele. Õhksoojuspumba paigaldamise juhised on leida Tartu kodulehel (www.tartu.ee/et/ohksoojuspumba-paigaldamine).