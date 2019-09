Niisiis, olgu selgituseks öeldud, et «Fantoomvalu» on kohaspetsiifiline rännaklavastus või - nagu teatri kodulehel kirjutatakse - helietendus ühele inimesele. See audioreaalne teos toimub sõna-sõnalt vaataja kahe kõrva vahel – lavastuse alguses ulatatud kõrvaklapid juhivad vaatajat mööda planeeritud marsruuti.