Galerii: Aukodanikud istutasid Tartu tammikusse uusi puid

Kirjandusteadlane ja -kriitik Rutt Hinrikus ütles, et tema jaoks sümboliseerib Tamm tugevust ja pikka iga. «Tamm on kõige lugupeetum ja uhkem puu, mida istutada. Tamm kasvab aeglaselt. Mul on ka suvekodus mõned tammed. Ma ei tea, kas nad on istutatud või on tuul tõrud toonud. Kui ma neid vaatan, mõtlen, millised need tammed võiks olla, kui mu lapselapsed on samad vanad kui mina praegu,» rääkis Hinrikus.