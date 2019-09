Aardla tänava ülesõit on laupäeval suletud

Tartu linnavalitsuse liikluskorraldusteenistus annab teada, et Aardla tänava raudteeülesõidukoht (Petseri-suunaline) on asfaldipaneku tõttu laupäeval, 21. septembril kell 8–18 liiklusele suletud. Ümbersõit on Raudtee-Kabeli-Võru tänava kaudu.