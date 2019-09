Mida sõid inimesed üheksa sajandit tagasi ja mida 90 aastat tagasi?

Selgunud on, et 12. ja 13. sajandi elanike toidulauda iseloomustavad teatud soo- ja vanusepõhised toitumisharjumused.

Millised need täpsemalt on ja kuidas üldse keskaja inimeste toitumise kohta infot kogutakse, saab teada seminaril, kus räägib Tartu ülikooli analüütilise keemia vanemteadur, arheokeemik Ester Oras. Et muistset toitumist kuidagi tuvastada, selleks on omavahel kombineeritud savinõudesse ladestunud lipiidide, inimluude isotoopide ning taimejäänuste uuringud.