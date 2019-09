Parim sibulapirukas selgus fotofiniši abil

Lainemäe soovitus ei olnud sugugi asjatu. Kui kolmapäeval oli end konkursile üles andnud kümme kodupagarit, siis laupäevaks oli nende arv kasvanud kaheksateistkümnele. Parima piruka valimist võõrustas Kolkjas Peipsimaa külastuskeskus ning juba esimene pilk pirukalauale võttis ahhetama: seal oli nii ahvatlevaid lahtisi pirukaid kui ka toredaid pisikesi ampsukaid, isegi sibulaleiba ja sibulasaia. Korraldajate seatud põhiline tingimus oligi see, et piruka üks osiseid oleks sibul. Milline on tainas või milliseid lisandeid kasutada, jäi juba küpsetaja enda otsustada.