Naiskodukaitse instruktor Leane Morits ei jäta oma vabatahtlikke maha ega viska riigikaitsetööd nurka. Õpib lihtsalt midagi juurde, et olla enesekindlam ja eluga veel rohkem rahul.

Seda kõike võiks põhjendada Leane Moritsa rahutu loomusega. Või sellega, et inimese hing vajab vaheldust. Või ülima teadlikkusega elust, kuidas tunda end enesekindlalt ja hästi, olla õnnelik. Vanasõnagi ütleb, kes teeb, see jõuab.

Ja ta on seda meelt, et igaüks peab aeg-ajalt midagi õppima – ajutööd tuleb ergutada. Ja kui vahepeal mõne muu asjaga tegelda, on rõõm palgatööstki suurem.