Kas Tartu peab maaülikooli kingitud jõulupuu tõesti poole lühemaks saagima?

Teadlaste pakutav kuusk asub Tartumaal Kastre vallas Järvselja küla keskuses. Kinkijate kinnitusel on kauni ja kahara võraga kuusk 22 meetrit kõrge ning sellele on veotehnikaga lihtne ligi pääseda.

Tartu haljastusteenistuse peaspetsialist Inga Kiudorf oli pakkumise üle rõõmus ja arvas, et küllap metsamehed oksavad kuuse ilu hinnata, peale selle on kuuse kinkimisel tore lugu juures.

Nimelt, nagu märkis maaülikooli metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli dendroloogiadotsent Ivar Sibul, on selle jõulupuu kinkimise mõte on ajendatud mitmest olulisest faktist ja kuupäevast. Esiteks tähistatakse tuleval aastal saja aasta möödumist kõrgema metsahariduse andmisest Eestis. Samuti täitub järgmisel aastal sada aastat sellest, kui Tartu ülikooli metsaosakonna rajaja Andres Mathiesen küsis tudengite ja õppejõudude praktika- ja teadusbaasiks tolleaegset Kastre metskonna Peravalla metsandikku ehk Järvselja piirkonna metsi.

Peale selle on tänavu esimene advent, mil linna keskväljakul Raekoja platsil süüdatakse jõulupuul tuled, just 1. detsembril, mis on ühtlasi emakeelse ülikooli aastapäev.

Nõnda siis soovivad metsateadlased ja kogu Eesti akadeemiline metsateenijate kogukond teha kingitava jõulukuusega sümboolse kummarduse saja-aastaseks saavale rahvusülikoolile.

Kogu ilusa plaani juures on Kiudorfi sõnul väike konks selles, et neile kui jõulukuuse toomise korraldajatele on Tartu linnakujundusteenistus ette öelnud, et kuuse kõrgus võiks olla 13–14 meetrit. «Aga eks seda juppi saa altpoolt ikka ära võtta,» nentis Kiudorf. Iseasi, et jupi pikkus tuleks arve kõrvutades üheksa meetrit, tubli palgi jagu.

Tartu linnamajanduse osakonna asejuhataja Andres Pool ütles, et raeplatsil on seisnud ka 25-meetrine jõulupuu, seega pakutava puu kõrgus pole enneolematu ja selle paigaldamiseks pole ka tehnilisi takistusi: «Füüsika ei sega.» Küll on lühemat puud kiputud eelistama esteetilistel kaalutlustel ja Poolil on meeles ka aastatetagune kurtmine talvest, kui taas kõrgem jõulupuu platsil seisis ja siis ei näinud sillalt raeplatsile lähenejad raekoja kella.

Kiudorf ütles, et igal juhul on tuleval nädalal plaanis minna pakutud kuuske üle vaatama ja kui see sobib välimuselt ning ka tehnikaga ligi saab, ei hakka linn tänavu jõulukuuse otsmise konkurssi välja kuulutamagi. Kuuse kaugus sobib, seni on linna jõulupuu pakkumisi võtnud Tartust kuni saja kilomeetri kauguselt.

Anna-Liisa Unt linnakujundusteenistusest lisas, et asja on plaanis arutada kolleegide, jõululinna programmi korraldajate ja maaülikooliga. «Selleaastase kuuse otsingud ei ole siiani veel aktuaalselt päevakorda kerkinud,» märkis ta.

Järvselja metsaülem Tanel Piir selgitas, et see kahar kuusk on kasvanud nii suureks, et on hakanud takistama juurdepääsu taimeaiale ja varjab kasvuhoone eest päikest. Nõnda on kuuse raiumine pikemas perspektiivis möödapääsmatu.