Tähtverelased ei lase ilmal end häirida ning avavad täna ikka oma õunaõued

Päeva esimeses pooles on õuedes avatud kodukohvikud, kaubeldakse taluturul ning telklinnakus lastealal on põnevat tegevust. Alates keskpäevast on kavas kontserte, tervisealaseid loenguid, õunakoogivõistlus ning aiasaaduste iludusvõistlus Tähtvere Nunnu. Nii nagu varasematelgi aastatel, ootab Tähtvere selts ka sel korral magusaid ja puhtaid õunu Tallinna loomaaia elevantidele.

Järjekorras juba neljanda kogukonnafestivali peakorraldaja Triinu Tembergi sõnul on õunaõuepäevade idee olnud ikka üks: avastada Tähtvere rikast kultuurilugu ning kaasata kogukonda ühiste eesmärkide nimel tegutsema. «Tähtvere Seltsi algatusest on saanud tõeline kogukonnafestival, mis saab teoks justnimelt koostöös. Täna on avatud paarkümmend kodukohvikut, oma heategevusliku programmi on kokku pannud Maarja kirik koos Miina Härma gümnaasiumiga. Oma uksed avavad Tähtvere avatud naistekeskus, minikool ja Tähtvere tantsukeskus ning katoliku kool peab mihklilaata,» kirjeldas Temberg. «Oleme tänulikud kodukohvikupidajatele ja partneritele – ilmast hoolimata ei ole keegi oma programmist loobunud.»