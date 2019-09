Tartu küsib busside tankimise eriolukorra kohta selgitusi

Kaks bussi on linnavalitsuse andmeil gaasist tühjaks sõidetud, neist üks pidanuks Nõlvaku peatusest minema 1. liini sõitma, kuid liinikoht jäigi tühjaks, see juhtus üleeile õhtupoolikul. Teine buss sai tühjaks lõpp-peatuses.

«Vedaja jaoks on töö häiritud. See ei ole normaalne olukord, kui peab päeva jooksul liinil korduvalt busse vahetama, tekivad lisakilomeetrid ja vaja on rohkem inimesi,» rääkis Oona. «Rutiin on sõita hommikust õhtuni ühe ja sama bussiga.»