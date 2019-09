Ärandatud veokiga Jõgevalt Tartusse sõitnud õpilased ei osanud oma tegu põhjendada

Uurimisel selgus, et vihje polnud siiski päris täpne. Politsei pressiesindaja Ragne Keisk kinnitas, et Jõgeval Jaama tänavalt ärandati öösel järelhaagisega Volvo veok ning sõiduki jälgimissüsteemi järgi tehti kindlaks, et sõiduk asub Tartus Põllu tänaval, kust politsei selle ka leidis. Kohapeal pidas politsei kuriteos kahtlustatavana kinni 20-aastase mehe, kes toimetati arestimajja.