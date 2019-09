Isad-emad segavad oma lapsi treeningutel ja võistlustel

Septembri alul avaldas Tartu FC Helios jalgpalliklubi video «Laske meil mängida», milles treenerid ja lapsed pöördusid lapsevanemate poole palvega võistlustel ja treeningutel vähem sekkuda. «Kuidas teie ennast tunneksite, kui me hakkaksime teie peale karjuma siis, kui teil midagi ebaõnnestub? Me näeme seda üle terve Eesti. Lapsed lõpetavad spordi tegemise, sest surve olla edukas ja teha kõike hästi on lastevanemate poolt väga suur. See võtab ära kogu mängulõbu ja tahte areneda ja paremaks saada,» räägib murelik lapsehääl videos.