Eesti ja Läti puiduettevõtjad otsisid ühistegevuse võimalusi

Puidutööstusettevõtte Rait juhatuse esimees Ivar Dembovski rõhutas kokkutulnuile Balti riikide koostöö vajalikkust, ent tõstis esile ka seda, et Läti ja Leedu on rohkem harjunud äri ajama sularahaga ning kultuuriruumid on erinevad. Dembovski rääkis sellest, et Eestil ja Lätil on ühe inimese kohta puitu palju ning paanika, mis praegu käib metsade mahavõtmise ümber, on asjatu.