Priit Pullerits: ellu jäävad ainult tugevamad

Ei tea, mis noist lastest edaspidi saab, aga nagu osutab eilses Postimehes ilmunud lugu «Digiajastu trend: nutisõltlastest lapsed ründavad vanemaid», head ei saa. Kui laps loobib tema nutisõltuvust ohjeldada püüdvaid vanemaid kätte juhtuvate asjadega, ähvardab end vigastada, lausa aknast alla hüpata, nagu toob näiteid loo autor Helen Mihelson, näitab see, et midagi on temas kapitaalselt sassis.

Arvate, et ajakirjandus liialdab? Oh ei! Kuulake, mida on rääkida pedagoogidel või psühholoogidel, ning saate teada, et digihullus on veelgi tõsisem ja massilisem, kui eilne ajaleht kirjutas.

Võib ju end trööstida, et äkki läheb hullus mööda ja noored kasvavad välja. Seda enam, et teame juba pikka aega alkoholi-, nikotiini- ja narkosõltuvusest, aga inimkond ikka elab, kõik ei ole sõltuvuselõksu langenud. Ent vahe on selles, et ega kõik noored käi pidevalt ringi, pudel pihus, koni näpus või kanep põues. Nagu käivad ringi peaaegu kõik noored, telefon lakkamatult peos.

Haiglase digisõltuvusega võitlemiseks on vaja sõdalase tugevat iseloomu. Kahjuks on enamik nõrgad.

Ainult sinisilmne inimene võib imestada, miks digiajastu arengu ja nutisõltuvuse tekkega käib käsikäes noorte depressiivsuse, paanika- ja ärevushäirete, keskendumisvõime ja hüperaktiivsuse ning paljude teiste varem vähe tuntud hädade massiline levik. Nii näemegi, et üha rohkem lapsi ei kuula vanemaid ja õpetajaid, ei allu reeglitele ega korrale, vaidleb pidevalt vastu ning muutub ümbritseva suhtes agressiivseks.

Siin ei aita muu, kui sõltuvusega teadlikult võidelda. Panna see neetud telefon või tahvelarvuti käest. Mitte paariks minutiks. Ikka paariks tunniks, terveks päevaks, kogu nädalavahetuseks. Raske ja võimatu?

Raske jah, aga võimatu mitte. Vaja on iseloomu. Tugevat iseloomu. Vaja on raudset tahet. Karmi enesesundi. Vankumatut distsipliini.

Kui palju on selliseid, kes seda suudavad? Vähe. Sest inimene on nõrk. Eriti nõrgad on noored inimesed, kes liiati jäävad eakaaslaste kahjuliku surve alla: «Kus sa olid?! Miks sa sõnumitele ei vastanud?»

Need, kel tahtejõudu ei jätku, jäävad selles pikaajalises digisõjas kaotajaks. Nad kaotavad iseenda. Kes tahab endale vaimsete probleemidega ebastabiilset ja tujukat kolleegi või alluvat, elukaaslast või abikaasat?