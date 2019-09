Andres Sepp: pärandi hoidmisest riigimetsas Tulimäe hiie paistel

Sanitaarraie vajadus Tulimäel on ühene: kuuse-kooreüraski tõttu on piirkonnas kuused juba rühmadena surnud ning kui praegune haiguskolle laieneb, muutub senine Tulimäe tundmatuseni. Sealse vana metsa ärakuivamise vältimiseks tuleb maha võtta puud, mis on üraskikahjustuse tõttu surnud, ning puud, mille koore all putukad end juba peidavad. Sügiseks kavandatud tööd ei anna garantiid, et kahjur saab täielikult kontrolli alla, kuid kui lasta tal täiesti takistamata tegutseda, võib olla kindel, et mõne aasta pärast on Tulimäe metsast alles vaid kuivanud tüükad.

Tulimäe hiies asub Armuorg, mis on ajalooliselt ja kultuuriliselt kohalikele tähtis paik. Riikliku kaitse all org ei ole, aga RMK on selle enda algatusel majandamisest välja arvanud. Otsus Tulimäe metsa sanitaarraiet tegema minna ei tulnud kergel käel ja tahtsime selle kohaliku kogukonnaga enne läbi rääkida. Tööde tutvustamiseks korraldasime 28. augustil Tulimäel avaliku koosoleku, kus osales ligi 30 inimest. Kohal olid kohalikud elanikud, vallajuht, muinsuskaitseameti esindajad ja pärandkultuurieksperdid. Kõigil soovijail oli võimalus koosolekust osa võtta ja tulla ka kahjustunud alasid üle vaatama.

Koosoleku lõpuks jõuti kogukonnaga üksmeelsele otsusele: kahjustunud puud tuleb Tulimäelt välja raiuda. Surnud puude raie Armuoru vahetus läheduses arutati põhjalikult läbi, vaeti plusse ja miinuseid ning lepiti kokku, et töö on vajalik. Kokkuleppe järgi metsatöömasin Armuorgu sisse ei sõida, vaid küünitab kaugemalt, et kahjustatud puud kätte saada. Kasvama jäävad terved kuused ning kõik männid ja kased, sest neid kooreürask ei ohusta.

Teine, märksa suurem küsimus tõstatus seoses kahe, kokku umbes 0,6 hektari suuruse lagedaks muutuva ala uuendamisega. Kas sinna tuleks istutada uued puud või lasta loodusel ise taastuda? Arvamusi oli mõlema võimaluse kasuks. Kuna Armuoru läheduses kuusk looduslikult ei uueneks, vaid jääks sarapuu varju, otsustati sealsele langile järgmisel aastal istutada kuusetaimed. Teine, kaugemal asuv lank, kus rohkem niiskust ja lähedal kasvab kaski, jäetakse looduslikult uuenema. Seal hakkab sirguma kaasik.

RMKd auditeeritakse igal aastal ja auditite käigus hinnatakse ka seda, kas kaitseväärtusi on metsade majandamisel arvesse võetud ja nende kaitse tagatud.

Tulimäe kandi riigimetsa andmeist nähtub, et uut metsa on seal kasvama pandud 1990. aastatest tänini ligi 30 hektaril, nõukogude ajal ligi 45 hektaril ja esimesel iseseisvusajal seitsmel hektaril. Tulimäel on vana metsa ainult üks 0,7 hektari suurune omaaegse mõisniku kasvama pandud lehisepuistu, mis nüüdseks on saanud 130-aastaseks. Seega võib väita, et Tulimäe metsi on viimase sajandi jooksul järjepidevalt majandatud ning tänu sellele on ka hiiemets alles püsinud.