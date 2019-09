«Rakett 69» ootab teadushuvilisi noori saatesse kandideerima

Kandideerima on oodatud nii õppivad kui töötavad noored, keda sütitavad teadus ja põnevad väljakutsed, mis panevad proovile osalejate taiplikkuse ja teadmised, reageerimisoskuse ning meeskonnatöö.

«Rakett 69» võitjat ootab ees 10 000 euro suurune teadusstipendium, kolme parimat sisseastumiseksamiteta õppimapääs Eesti ülikoolidesse.

« See on suurepärane viis nii enda teadmiste kui ka iseenda proovile panekuks ning rakendada koolis ja mujal omandatud teadmisi. Mulle on andnud saade väärt kogemusi, mida kusagilt mujalt ei saa. Nii saatest kui ka sealt võidetud praktikakohtadelt saadud kogemuste pagas jääb minuga elu lõpuni ning aitab mind kindlasti ka väljaspool saadet,» ütles oma kogemuse kohta üheksanda hooaja võitja Tiago Golub.

Euroopa parimaks haridussaateks tunnistatud «Rakett 69» oli esimest korda eetris 2011. aasta jaanuaris. Teadusvõistluse kümnes lend stardib ETV-s 2020. aasta alguses. «Kavatseme saatesarjaga jätkata omas heas mahlas, kuid kümnendal hooajal ei jäta me aastatega kogunenud fänne ja vaatajaid üllatusteta. On, mida oodata,» viitab saatesarja uue hooaja eel produtsent Kalev Smidt. «Pärast üheksat hooaega pole kahtlust, et saade on paljude noorte jaoks üks parimaid viise enese proovilepanekuks ning võimaluseks kiirendiga oma unistuste suunas liikuda.»

Saadet toodab videoproduktsioonifirma Vesilind OÜ, teadusvõistlust rahastab SA Eesti teadusagentuur Euroopa regionaalarengu fondi programmi TeaMe+ kaudu. Saate vajalikkust tunnustab ka Eesti teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson: «Noortes loodus- ja täppisteaduste, inseneeria ning tehnoloogia vastu huvi äratamine on üks meie tähtsamaid ülesandeid. Juba kümnendat hooaega aitab Rakett 69 seda eesmärki saavutada. Saatesarja püsiv populaarsus kinnitab, et sellist saadet on väga vaja.»