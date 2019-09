Muinsuskaitsepäevadel näeb salapäraseid ja kadunud paiku

Tartus ja Tartumaal osalevad muinsuskaitsepäevadel Tartu ülikooli muuseum, Eesti Rahva Muuseum (ERM), Tartu linnamuuseum ja Rõngu Hermanni pansion.

Hariv meelelahutus

Juba täna õhtul algusega kell 17.15 ootab ülikooli muuseum huvilisi Tartu ülikooli peahoonesse, et see kunstiajaloolase Kristiina Tiidebergi saatel pööningust keldrini läbi jalutada. Tiidebergi kinnitusel käiakase ka paikades, kuhu tavakodanik niisama ei satu - näiteks ühte töökabinetti, kus 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses asusid õigeusu kiriku ruumid. Samuti saab kiigata rektoraati ja keldrisse, et näha, mis on saanud kunagisest Sophoklese kultuskohvikust. Osalemine muuseumipiletiga, vajalik on eelregistreerimine muuseumi kodulehel.

Laupäeval kell 15 ootab ülikooli muuseum ajaloohuvilisi aga Toomemäele, kus Tiideberg ja muuseumi külastusjuht Ken Ird tutvustavad ülikoolile kuulunud hooneid, mida praeguseks enam säilinud ei olegi või mille funktsioon on muutunud. «Peamiselt olid need seotud ülikooli majanduspoolega, kuid on ka neid, mis olid seotud otseselt teadustööga. Enamus kadunud hoonetest hävisid Teise maailmasõja päevil,» märkis Tiideberg. Ekskursiooni piletihind on 3 eurot, pileti saab osta muuseumi kassast ning ringkäiguks kogunetakse muuseumi ees.

Tänavuste muinsuskaitsepäevade katusteemaks on «Kultuur ja meelelahutus». Kristiina Tiidebergi sõnul ei pea ta selle teema tõttu oma giidituurides muutusi tegema, kuna lähtub niigi põhimõttest, et ekskursioonid oleks huvitavad nii talle endale kui osalejatele. «Kindlasti on need käigud ka meelelahutuslikud, olemata samas kerglased või sisutud,» lisas ta.

Katusele ja kalmistule

Samuti laupäeval algusega kell 13 korraldab ERM kolm giidituuri Raadi salapärastesse paikadesse. Räägitakse põnevaid lugusid minevikust ja külastatakse näiteks maa-aluseid varjendeid, kunagisi raketikütuse- ja naftahoidlaid ning ERM-i katust. Osalustasu tuuridel on 10 eurot, mis tagab samal päeval sissepääsu kõikidele ERM-i näitustele. Lisainfo ja registreerumine muuseumi kodulehel.

Pühapäeval kell 13 ootab Tartu linnamuuseum kultuuriloolisele ekskursioonile Tartu Raadi kalmistule. Retke kalmistu vanemas osas, peamiselt Vana-Jaani kalmistul juhivad Enn Veenpere ja Enn Lillemets. Retke algus Raadi kalmistu peaväravas.

Tartumaa paikadest ootab reedel alates kella kümnest külalisi ajalooline Rõngu Hermanni pansion. Tsaariaegses stiilis restaureeritud pansioni fuajees on avatud Rõngu-teemaline näitus ning pakutakse vana retsepti järgi küpsetatud pansioni kooki.