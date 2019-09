Gaasitankla rike sunnib Tartu linnaliinibusse tankima poole paagi kaupa

See uus Alexela tankla on ehitatud nii, et seal on spetsiaalselt 42 kohta busside aeglaseks tankimiseks öösiti, kui bussid on seisuplatsil. Tartu linnaliinide teenindamiseks on juulis tööd alustanud bussiettevõte Go Bus soetanud linna nõudel 64 gaasibussi.