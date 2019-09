Sibulatee puhvetite päev teeb kummarduse sibulapirukale

Nimelt valib asjatundjatest koosnev žürii puhvetite päeval esimest korda Sibulatee parima sibulapirukameistri. Kolmapäeva ennelõunase seisuga on konkursil osalemas vähemalt kümme kodupagarit. Peamiselt on nad Peipsi äärest Kolkjast-Varnjast, kuid mõned küpsetajad on pärit ka sisemaa poolt.

«Soovime rohkem kaasata kohalikke elanikke, et nad näeksid, et on meie jaoks olulised ja väärtuslikud,» põhjendas MTÜ Sibulatee eestvedaja Liis Lainemäe pirukavõistluse ellukutsumist. «Et piirkonda tuntakse just sibula järgi, oli sibulapiruka konkurss väga loomulik valik.»

Puhvetite päeval osalevad söögikohad on laiali pillutatud tervele Sibulateele. Puhveteid on Koosal, Varnjas, Kasepääl, Kolkjas, Alatskivil, Palal, Kadrinas, Kokoral, Haavakivil, Torilas ja Ninal. Tartu poolt tulles asub esimene puhvet Varal, päris mitu söögikohta ootab külalisi aga otse Peipsi järve kaldal.

Kohalike hõrgutiste pakkumise kõrval on suurt tähelepanu pööratud kõrvalprogrammile. Toimuvad kontserdid, Ninal Kalamehe talus saavad lapsed pidada aardejahti, Varnjas Mesi Tare puhvetis on külas kirjanik Vahur Afanasjev ning Pala endises vallamajas selguvad vankriratta hoidmise võistlusel Sibulatee tugevaim mees ja naine. Päev kulmineerub piduõhtuga Kadrinas Pulli tallis.

Et külalised ei piirduks vaid ühe-kahe puhvetiga, saab söögikohtades jagatavale puhvetikaardile koguda templeid. Vähemalt seitsmes puhvetis käinud inimesed osalevad loteriil, kus võib võita auhindu, mille on välja pannud nii söögikohad kui ka Sibulateel tegutsevad ettevõtted.