KIRI: ohtlikud rendirattad

Kõndisin Emajõe promenaadil turuhoone kõrval, kui minust vuhisesid mööda ratturid kiirusel, mis ületas jalakäija kiirust mitu kord. Kõigepealt äratas tähelepanu selja tagant kostev ebatavaline sahin, millest tekkis hirm. Hirmu pärast ei tihanud ennast pöörata, et uurda, mis seda häält teeb. Alateadvuses oli tekkinud tunne, et võib juhtuda midagi halba. Siiski vaatasin kergelt üle õla ja samal ajal vuhisesidki kaks jalgratturit rendiratastel kummaltki poolt minust mööda. Õnneks kõndisin suhteliselt promenaadi keskel ja keegi otsa ei sõitnud.

Olen veendunud, et Tartu kõnniteedel liikuvad jalgratturid seavad ohtu iseenda ja jalakäijad, kui valivad suure liikumiskiiruse. Turvaliseks liikumiseks ei jätku ruumi. Ja miks on siis vaja, et rendijalgrattad kõnniteel suurt kiirust arendavad? Kas Tartu linnal on plaanis jalgrattateid ja jalakäijateid eraldada? Olen mõelnud, kas selle suure kiirustamise põhjuseks võis olla kiirelt lähenev rendiaja lõpp?