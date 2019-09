Eakad orienteeruvad neljandat korda

Start antakse kell 11 Koidula monumendi juurest. Finiš on Tartu linnamuuseumis, kus kõikidel orienteerujatel on võimalus tasuta näitust külastada.

Orienteeruma on oodatud 60-aastased ja vanemad inimesed neljaliikmeliste meeskondadena. Orienteerutakse jalgsi ning eesmärk on etteantud punktid läbida tunni ajaga. Punktide kirjelduste järgi peavad meeskonnad aru saama, millist objekti või ehitist on vaja otsida, et vastata küsimustele.