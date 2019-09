Galerii: Teerajajate alleele lisandusid uued pronksist jäljed

Andres Kuusiku nime juures on paljaste jalataldade kujutis, Undel Kokk on jätnud pronksi oma kingataldade jälje, Vanemuisest on Teerajajate alleel teatri logo koos arvuga 150, mis märgib alanud suurjuubelihooaega. Jäljed on modelleerinud skulptor Bruno Kadak.