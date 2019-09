Elva uus linnakeskus saab homme nurgakivi

Linnasüdame projekti eesmärk on luua jalakäiasõbralik ja tegevusi täis avalik ruum. Selle käigus korrastatakse ka Kesk tänav ja ehitatakse linnaväljak. Tänaval uuendatakse pärnaallee ja juurde tuleb 49 tänavaäärset parkimiskohta. Tuleb ka kergliiklustee ning jalgtee on palistatud haljastatud istumispesadega.

Elva vallaarhitekti Jaanika Saare sõnul annab Elvale südame. «Elva linna keskväljakut on sisuliselt asendanud Kesk tänav, mis kulgeb ajaloolise raudteejaama ja Uderna kõrtsihoone vahel.» Saar lisas, et linna aktiivne keskus on aegade jooksul rännanud kord ühele, kord teisele poole tänava otsa. «Ehitustööde lõppemisel on ka Elval keskväljak, kuhu tähtsateks sündmusteks koguneda. Loodame väga, et uus linnaväljak jõuab elvalaste südamesse,» lisas Saar.