Eesti teatrid reklaamivad oma lavastusi Kvartali kõrval näitusel

«Teatriplakat on lavastuse visiitkaart, vähemalt on seda olnud aastakümneid,» on kirjas Draama veebisaidil. «Teatriplakat on jutustanud lugu, eksponeerinud kuulsaid näitlejaid, olnud teatri kaubamärgi osa. Ühelt poolt on teatriplakatil toimunud tehnoloogilisi ja tüpograafilisi revolutsioone, teiselt poolt on alati olemas olnud informatiivne müürileht, millel on reklaamväärtus. Digiajastul muutub plakati osatähtsus, tuleb juurde inimesi, kelle jaoks pole lavastuse plakat enam reklaam ja kes enam ei näegi plakatit. Mis jääb alles? Kas plakat kohaneb kui iseseisev kunstiteos või kaob, sest on kulukas, kuid ebaefektiivne reklaam?»